Tanti se suma a Córdoba Rosa con actividades de prevención y concientización sobre el cáncer de mama

Tanti se suma a la campaña Córdoba Rosa con una agenda de actividades de concientización y prevención del cáncer de mama.

En el marco de la iniciativa Córdoba Rosa, la Municipalidad de Tanti presentó una serie de propuestas comunitarias que tendrán lugar durante octubre con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de mama y acompañar a las mujeres en el cuidado de su salud.

El intendente Emiliano Paredes remarcó: “En Tanti nos unimos a la campaña Córdoba Rosa para concientizar, acompañar y cuidar juntos la vida”.

El cronograma incluye:

Tarde de yoga y charla de concientización sobre el cáncer de mama.

sobre el cáncer de mama. Campaña de sensibilización durante el Campeonato de Malambo Femenino.

durante el Campeonato de Malambo Femenino. Encuentro Rosa de hockey femenino , con fuerte impronta deportiva.

, con fuerte impronta deportiva. Circuito de Salud Rosa, que ofrecerá de manera gratuita ecografías, controles clínicos, nutrición y ginecología.

Las fechas de cada una de estas actividades serán comunicadas en los próximos días.

Con estas acciones, Tanti reafirma su compromiso con la salud y la prevención, en línea con la campaña provincial que busca visibilizar y generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos.