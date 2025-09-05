Tanti refuerza la seguridad con nuevas cámaras y un sistema de monitoreo moderno

El municipio invierte en tecnología para fortalecer la prevención y garantizar mayor tranquilidad a los vecinos, con un servicio de vigilancia activa las 24 horas.

La Municipalidad de Tanti informó la incorporación de nuevas cámaras de seguridad y un moderno sistema de monitoreo, que ya funcionan en distintos puntos estratégicos de la localidad.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la prevención en los barrios, con un servicio de control permanente que permite dar respuestas más rápidas ante emergencias y hechos que alteren la seguridad pública.

Desde la gestión municipal destacaron que estas medidas forman parte de una política de inversión sostenida en tecnología y prevención, con la premisa de acompañar a los vecinos en todo momento. El sistema de monitoreo, activo las 24 horas del día, se integra al trabajo de las fuerzas de seguridad y constituye una herramienta clave en la construcción de una ciudad más tranquila.