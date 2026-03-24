Tanti realizará controles gratuitos de PAP y ecografía mamaria en la Universidad Popular

La jornada será este jueves 26 de marzo y estará destinada a mujeres de entre 25 y 65 años que no se hayan realizado controles en los últimos 2 años. Los turnos se otorgarán este miércoles 25 por WhatsApp.

La Municipalidad de Tanti informó que este jueves 26 de marzo se llevará a cabo una jornada gratuita de PAP y ecografía mamaria en la Universidad Popular, destinada a mujeres de entre 25 y 65 años que no se hayan realizado controles en los últimos 2 años.

Según se indicó, los turnos deberán solicitarse este miércoles 25 de marzo exclusivamente por WhatsApp al número 3541 576207.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a controles preventivos vinculados a la salud de la mujer, en una instancia gratuita y orientada a promover la detección temprana.

Desde el municipio remarcaron la importancia de estos estudios como parte del cuidado personal y de las acciones de prevención, e invitaron a difundir la información para que llegue a quienes puedan necesitarla.