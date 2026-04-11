Tanti: Paredes destacó el avance de una mejora vial sobre un tramo clave de la Ruta Provincial 28

El intendente Emiliano Paredes informó que avanzan los trabajos entre el río Guasta y el río Yuspe, en una intervención articulada con el Gobierno de la Provincia.

La Municipalidad de Tanti informó que avanza la mejora de un tramo de la Ruta Provincial 28, en el sector comprendido entre el río Guasta y el río Yuspe, una obra presentada como parte del trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de Córdoba.

Según se indicó, se trata de una intervención sobre un corredor considerado estratégico para la localidad, tanto por su impacto en la circulación como por su vínculo con la actividad productiva y turística de la zona.

Al referirse a los trabajos, el intendente Emiliano Paredes señaló que “avanzamos rápidamente con la mejora de un tramo clave de la Ruta Provincial 28, entre el Río Guasta y el Río Yuspe”. Además, remarcó que se trata de “un resultado concreto del trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia”.

Desde el municipio agregaron que la obra apunta a fortalecer el desarrollo turístico y la producción ganadera, al tiempo que mejora la infraestructura vial en un sector importante del ejido.

En ese sentido, Paredes sostuvo que esta intervención “impulsa el turismo y fortalece la producción ganadera, generando más oportunidades para nuestra comunidad”.