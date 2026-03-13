Tanti: municipio denunció un hecho de vandalismo registrado por cámaras de seguridad en El Diquecito

El episodio ocurrió en el sector de El Diquecito y quedó registrado en un video aportado por el municipio, que ya realizó la denuncia y puso las imágenes a disposición de la Policía.

La Municipalidad de Tanti informó que se encuentra investigando un hecho de vandalismo ocurrido recientemente en la localidad, registrado por cámaras de seguridad ubicadas en el sector del El Diquecito.

Según se indicó, el episodio quedó grabado en un video del sistema de monitoreo de la zona, material que ya fue puesto a disposición de la Policía para colaborar con la investigación.

De acuerdo con testimonios recogidos tras el hecho, los presuntos autores serían jóvenes que se movilizaban en un vehículo y que, según esa versión, se encontrarían en aparente estado de ebriedad. Sobre ese punto, desde el municipio no informaron mayores precisiones y señalaron que la investigación continúa en curso.

Desde el gobierno local confirmaron que ya se realizó la denuncia correspondiente y que también se trabaja en la identificación de las personas involucradas, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades del caso.