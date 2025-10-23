Tanti mejora su infraestructura con obras en el Diquecito y Villa Parque Lago San Roque

Continúan los trabajos de refacción en el Diquecito y se puso en marcha la construcción de un nuevo playón deportivo en Villa Parque Lago San Roque.

La Municipalidad de Tanti informó el progreso de dos obras clave para la comunidad: la puesta en valor del Diquecito y la construcción del nuevo playón deportivo en Villa Parque Lago San Roque, ambas orientadas a mejorar la infraestructura pública, el turismo y la vida comunitaria.

Refacción y puesta en valor del Diquecito

Siguen adelante los trabajos de refacción y mantenimiento del Diquecito, con el objetivo de recuperar y realzar este espacio emblemático de la localidad.

Las tareas incluyen reparación de techos, mejoras interiores, trabajos en la fachada y acondicionamiento general, generando un entorno más seguro, funcional y confortable para visitantes y personal.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de mantenimiento y embellecimiento de espacios públicos, fortaleciendo la identidad turística y comunitaria de Tanti.

Nuevo playón deportivo en Villa Parque Lago San Roque

Paralelamente, comenzaron los trabajos para la construcción de un playón deportivo en Villa Parque Lago San Roque, un espacio destinado a la recreación, el deporte y el encuentro vecinal.

Actualmente se ejecutan tareas de nivelación del terreno, primera etapa antes de la instalación de canchas y equipamiento deportivo.

Desde la gestión municipal reafirmaron su compromiso con la creación y el mantenimiento de espacios públicos de calidad, promoviendo hábitos saludables y la integración social en todos los barrios de la localidad.