Tanti inició la construcción del nuevo puente en Villa García

La obra mejorará la conectividad y la circulación en uno de los barrios más transitados de Tanti.

La Municipalidad de Tanti inició la construcción del nuevo puente en barrio Villa García, una obra clave para mejorar la conexión y la seguridad vial en la zona.

El proyecto forma parte del plan de infraestructura que impulsa el municipio, con el objetivo de facilitar la vida cotidiana de los vecinos y fortalecer el desarrollo urbano de la localidad.

Desde el Ejecutivo destacaron que este tipo de obras representan una inversión estratégica para el crecimiento de Tanti, ya que no solo mejoran la circulación vehicular, sino que también refuerzan la integración entre los distintos sectores de la comunidad.

“Seguimos avanzando con energía y trabajando por un lugar mejor para todos”, expresaron desde el municipio, en referencia al compromiso de gestión con el progreso y las necesidades barriales.