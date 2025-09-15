Tanti inauguró el nuevo Playón Deportivo El Parador: “Es un sueño cumplido”, afirmó Paredes

La jornada combinó deporte, recreación y festejos, con gran participación de familias y vecinos del barrio.

El pasado sábado, la Municipalidad de Tanti inauguró oficialmente el nuevo Playón Deportivo El Parador, un espacio pensado para fortalecer el deporte, la recreación y la vida comunitaria.

La jornada comenzó a las 14:00 con los festejos por el Día del Niño y de las Infancias, que incluyeron juegos y propuestas inclusivas. Luego, a las 17:00 se realizó un gran sorteo de juguetes y, a las 18:00, se llevó a cabo el corte de cinta que marcó la inauguración oficial. Como cierre, desde las 18:45 se disputaron los primeros partidos en la flamante cancha de césped sintético.

El intendente Emiliano Paredes celebró este nuevo logro para el barrio y resaltó el espíritu colectivo que hizo posible la obra.

“Hoy es un sueño cumplido. Esto lo ha hecho todo Tanti y lo ha encaminado una comunidad que busca ir para adelante”, expresó, subrayando que no se trata de dirigentes ni de banderías políticas, sino de trabajar y vivir en comunidad.

También destacó la importancia de brindar espacios deportivos a los más chicos. “Hace tiempo que venimos planteando que los niños hagan deporte, porque parece que el celular, las redes sociales y la televisión nos van ganando esa pulseada cultural que no queremos perder”, señaló.

Finalmente, recordó su vínculo personal con el lugar: “Yo nací en el barrio, jugué en el Parador muchos años. Mi familia siempre apostó al deporte y al trabajo en comunidad. Eso es lo que buscamos seguir construyendo”.