Tanti inaugurará un nuevo playón deportivo en El Parador con festejos por el Día de las Infancias

La Municipalidad invita a vecinos y familias a compartir una jornada de deporte, juegos y celebración comunitaria.

Este sábado, la Municipalidad de Tanti inaugurará oficialmente el nuevo Playón Deportivo El Parador, un espacio que se suma a las obras recientes en el barrio Los Chañares y que consolida la política de expansión de infraestructura deportiva en la localidad.

La jornada combinará deporte, celebración y actividades recreativas pensadas para toda la familia. Desde las 14:00 hs comenzarán los festejos por el Día del Niño y de las Infancias, con juegos y propuestas inclusivas. A las 17:00 hs se realizará un gran sorteo de juguetes, y a las 18:00 hs se llevará a cabo el corte de cinta que marcará la inauguración oficial.

Como cierre, a partir de las 18:45 hs, se jugarán los primeros partidos en la flamante cancha de césped sintético, inaugurando así un espacio que busca convertirse en punto de encuentro para jóvenes, niños y familias del barrio.

Desde la gestión municipal remarcaron que esta obra forma parte de un plan integral que apunta a que cada barrio de Tanti cuente con espacios de recreación y deporte, fortaleciendo la vida comunitaria.