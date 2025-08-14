Tanti: etapa final de pavimentación en dos tramos de la Ruta Provincial 28

Los trayectos casi terminados van desde Tanti hasta Cerro Blanco, y desde Tala Cañada hasta Taninga. El asfaltado garantiza mejor transitabilidad para residentes locales y promueve el turismo de la región. En los próximos días comenzará la ejecución del tercer tramo, que se extiende entre el río Yuspe y el río Guasta.

Las obras de pavimentación de dos tramos de la Ruta Provincial 28 entraron en la etapa final. Se trata de los trayectos comprendidos entre Tanti y Cerro Blanco, y entre Tala Cañada y Taninga, en una de las zonas montañosas más atractivas de Córdoba.

Vialidad Provincial, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, tiene como objetivo habilitar al tránsito ambos segmentos en las próximas semanas.

El asfaltado de esta ruta, enmarcada en paisajes majestuosos, se convertirá en un nuevo atractivo turístico de la provincia y mejorará significativamente la transitabilidad para los habitantes de la región.

En detalle

Tramo 1: Tanti – Cerro Blanco. La obra abarca 9,34 km en zona urbana y rural. En zona urbana, de 5,32 Kilómetros, se proyectó una calzada pavimentada de 8 metros de ancho, banquinas y cunetas para garantizar un adecuado drenaje.

En tanto, en zona rural la calzada tendrá 6,70 metros de ancho, con una carpeta de concreto asfáltico, base y sub-base granular y banquinas.

En el diseño del proyecto se consideró la hidrología del área. Es el caso del cruce del arroyo El Durazno, que requirió la ejecución de obras hidráulicas adecuadas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir posibles inundaciones.

Por otro lado, ya se definió la licitación para continuar la obra de asfaltado entre Cerro Blanco y el Hotel Municipal El Alto,

Tramos 2. Tala Cañada – Taninga. Esta parte de la obra comprende una longitud total de 13,2 km, que se extienden desde la rotonda de la intersección entre las rutas provinciales 15 y 28, en la localidad de Taninga, hasta el arroyo de la localidad de Tala Cañada.

La obra contempla carpeta de concreto asfáltico, cordón cuneta, base y sub base granular, ancho de coronamiento, entre otros elementos que facilitarán la circulación en la zona.

Cabe destacar que en pocos días comenzará el tercer tramo, que se extiende entre los ríos Yuspe y Guasta, a lo largo de 18 kilómetros en una zona que ofrece atractivos paisajes.