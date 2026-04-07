Tanti confirmó la fecha del Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2026 y sumará una jornada más

El evento se realizará del 7 al 12 de octubre de 2026 en la localidad, en una edición que extenderá su duración e incorporará música en vivo durante todos los días.

La Municipalidad de Tanti informó que se realizó una nueva reunión de trabajo encabezada por el intendente Emiliano Paredes junto a las organizadoras del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, en la que se definió la nueva fecha y se repasaron avances de cara a la próxima edición.

Según se indicó, el certamen se desarrollará del 7 al 12 de octubre de 2026 y volverá a reunir en la localidad a participantes de distintos puntos del país.

Desde el municipio señalaron que, en esta oportunidad, el campeonato sumará una jornada más en comparación con ediciones anteriores, en función del crecimiento que viene mostrando la convocatoria.

La ampliación del cronograma buscará ofrecer más tiempo tanto a quienes visiten Tanti para participar o acompañar el evento, como a vecinos y vecinas de la localidad que deseen sumarse a las actividades.

Además, se informó que esta edición contará con música en vivo todos los días, incorporando nuevas propuestas para acompañar una celebración vinculada a las tradiciones y la cultura popular.

Con esta confirmación, Tanti comenzó a delinear una nueva edición de uno de los eventos culturales y folklóricos más convocantes de su calendario.