Tanti celebró sus 178 años con deporte, tradición, música y actividades para la comunidad

Los festejos se desarrollaron entre el sábado 21 y el lunes 23 de marzo, con una agenda que incluyó la CorreTanti, el desfile gaucho, el acto conmemorativo, un festival en el Anfiteatro Municipal y una caminata guiada.

La Municipalidad de Tanti celebró el 178° aniversario de la ciudad con una agenda de actividades que se extendió durante tres jornadas y convocó a vecinos, vecinas y visitantes en distintos puntos de la localidad.

Los festejos comenzaron el sábado 21 de marzo con la CorreTanti – Cross Nocturna, una de las propuestas deportivas incluidas dentro de la programación oficial por el aniversario.

La jornada central se vivió el domingo 22. Desde las 17.30 se realizó la concentración de jinetes en la Oficina de Turismo, sobre Ruta 28, y desde allí partió el desfile hacia la Iglesia Fundacional. Más tarde, a las 19, se desarrollaron la misa y el acto conmemorativo.

Al referirse al aniversario, desde el municipio expresaron: “Feliz cumpleaños, Tanti. Nos encontramos para celebrar lo que somos. Entre tradiciones, emoción y memoria viva, el desfile gaucho nos llevó hasta la Iglesia Fundacional, donde compartimos la misa y el acto, en un abrazo colectivo lleno de identidad”.

En el mismo mensaje institucional, agregaron: “Porque Tanti no es solo un lugar: es su gente, sus raíces, sus historias y ese orgullo que se siente en cada rincón. Celebramos 178 años de caminar juntos, de crecer, de sostener nuestras tradiciones y de mirar hacia adelante sin olvidar de dónde venimos”.

Durante el acto central, el intendente Emiliano Paredes también dejó su mensaje y señaló que “no hay mejor política que aquella herramienta que transforma todos los pueblos. Y no hay peor maldad que aquella que genera la desunión”. Luego, remarcó: “Qué orgulloso me siento de ser tanteño”.

Ese mismo domingo, desde las 20.30, el Anfiteatro Municipal fue escenario de la noche principal de festejos, con entrada libre y gratuita. La grilla artística incluyó las presentaciones de Yamila Cafrune, Trulalá, Ángel Martín, La Fórmula, Los 4 del Suquía y Matías Mendoza y La Sobremesa.

Las actividades continuaron el lunes 23 con una caminata guiada a Estancia Cerro Blanco – Playa de los Kayaks, con la que se completó la programación organizada por el municipio para el aniversario de la ciudad.