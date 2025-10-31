Tanti celebra la segunda edición del Festival Mundial DanzAbuelos 2025

Durante tres días, la localidad será sede del encuentro internacional que reúne a delegaciones de toda Argentina y de países vecinos, en una gran fiesta de danza y alegría.

La Municipalidad de Tanti ultima detalles para el comienzo de la segunda edición del Festival Mundial DanzAbuelos 2025, que tendrá lugar desde este viernes 31 al domingo 2 de noviembre en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra.

El evento reunirá a abuelos y abuelas de todo el país, junto a delegaciones internacionales de Chile, Bolivia, Uruguay y Ecuador, en una propuesta que combina danza, música y solidaridad, promoviendo la participación y la integración cultural.

La apertura oficial será este viernes a las 18:00 horas, con un gran desfile por el centro de Tanti, seguido de una peña inaugural en el anfiteatro.

Las actividades continuarán el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, desde las 12:00 horas, con una variada grilla de espectáculos, danzas y música en vivo, protagonizados por adultos mayores de distintas regiones.

La entrada al festival será un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones locales.

Con esta nueva edición, Tanti se consolida como punto de encuentro cultural, celebrando la energía, el talento y la pasión de quienes mantienen viva la tradición del baile y el espíritu comunitario.