Tanti celebra el Día de la Mujer con música en vivo y feria en el Anfiteatro Municipal

Este sábado 7 de marzo, desde las 20:00, el Anfiteatro Municipal de Tanti será escenario de una fiesta por el Día de la Mujer, con shows en vivo, food trucks, artesanos y sorteos.

La Municipalidad de Tanti realizará una Fiesta del Día de la Mujer con una propuesta cultural y recreativa pensada para compartir en comunidad. La actividad será este sábado 7 de marzo, a partir de las 20:00, en el Anfiteatro Municipal.

La noche contará con música en vivo y presentaciones artísticas, además de un espacio gastronómico y de feria. Según la grilla difundida, se presentarán:

Xime Anuk

El Rejunte

Mar Toscano

Luis Agüero

Grupo Amigos

Además, durante la jornada habrá food trucks, puestos de artesanos y sorteos, en una propuesta que busca combinar entretenimiento, encuentro y participación.

Desde el Municipio invitan a vecinos, vecinas y visitantes a sumarse a esta noche de celebración, pensada para encontrarse, compartir y acompañar la agenda cultural de Tanti en la temporada.