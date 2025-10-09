Tanti: avanza la ampliación de la Escuela Ricardo Rojas en El Durazno

El municipio de Tanti construye con fondos propios un nuevo SUM, aulas y mejoras edilicias que beneficiarán a la comunidad educativa de la zona.

La Escuela Ricardo Rojas, ubicada en El Durazno, atraviesa una etapa clave de transformación con la ejecución de obras que mejorarán de manera significativa su infraestructura. Los trabajos, financiados con fondos propios de la Municipalidad de Tanti, se encuentran en sus últimos detalles.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), la ampliación de aulas y la realización de diversas mejoras edilicias, destinadas a brindar más espacios, comodidad y mejores condiciones para enseñar y aprender.

Durante una recorrida por el establecimiento, el intendente Emiliano Paredes destacó la importancia de la inversión educativa y señaló que “apostar a la educación es apostar al crecimiento de toda la comunidad”.

Desde el municipio remarcaron que cada avance en la obra representa una inversión directa en el futuro de los niños y niñas de la localidad, fortaleciendo el compromiso con la educación pública y el desarrollo de la comunidad de El Durazno.