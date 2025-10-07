Tanti avanza en nueva aparatología para el Centro de Salud

El intendente Emiliano Paredes acordó con autoridades del IIPLAST la incorporación de equipamiento para fortalecer el servicio de diagnóstico por imágenes en la localidad.

El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, mantuvo una reunión en la ciudad de Córdoba con Gustavo Klein, director del IIPLAST (Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria), con el objetivo de avanzar en la adquisición de nueva aparatología para el Centro de Salud municipal.

Del encuentro también participó la doctora Mónica Llanos, directora del establecimiento sanitario local. La reunión se enmarca en un plan de fortalecimiento del sistema de salud pública de Tanti, con la meta de ampliar el servicio de diagnóstico por imágenes y adquirir un equipo de radiología antes del año 2027.

Paredes remarcó que “nuestro objetivo es mejorar la atención sanitaria de los vecinos”, y destacó que estas gestiones responden a una planificación que busca dotar al centro de equipamiento moderno y recursos técnicos que garanticen una atención más completa y accesible.