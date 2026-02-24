Tanti: Ambiente realizará una charla sobre el programa Girsu en el centro vecinal de barrio El Parador

Este miércoles, el equipo de Ambiente de la Municipalidad de Tanti brindará una charla sobre el programa Girsu en el centro vecinal de barrio El Parador, con espacio de consultas y entrega de tachos de residuos a los vecinos.

Este miércoles, el equipo de Ambiente de la Municipalidad de Tanti estará presente en el centro vecinal de barrio El Parador para desarrollar una jornada de trabajo vinculada al programa Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos).

La actividad tendrá lugar entre las 9:30 y las 13:00, e incluirá una charla informativa sobre los alcances del programa, sus objetivos y las acciones que se vienen implementando en la localidad para mejorar el tratamiento y la gestión de los residuos.

Además, se abrirá un espacio de intercambio con vecinos y vecinas del barrio, donde se recibirán dudas, consultas y reclamos vinculados a la recolección de residuos y a la situación ambiental en la zona, con el fin de recoger aportes y ajustar el trabajo territorial de las distintas áreas municipales.

Como parte de la jornada, se realizará también la entrega de tachos de residuos del programa Girsu a los presentes, en el marco de las acciones que buscan fortalecer la separación y el manejo responsable de los desechos en los hogares.

Desde el Municipio destacan que este tipo de encuentros permiten acercar información, escuchar la realidad de cada barrio y consolidar el vínculo con la comunidad, en línea con las políticas de ambiente y participación ciudadana que se vienen impulsando en Tanti.