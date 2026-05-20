Talleres sufrió una goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina

La T perdió 3-0 este miércoles frente a Atlético Tucumán en Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina, y cerró una tarde muy dura. Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola marcaron los goles del Decano, que avanzó a octavos.

Talleres cayó 3-0 ante Atlético Tucumán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por los 16avos de final de la Copa Argentina, y quedó eliminado del certamen. El equipo cordobés, dirigido de manera interina por Ezequiel Carboni, nunca logró acomodarse del todo y sufrió una derrota contundente ante el conjunto de Julio César Falcioni.

El Decano golpeó casi desde el vestuario: Renzo Tesuri abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo y obligó a la T a jugar apurada desde muy temprano. En el complemento, Talleres llegó al empate con Ronaldo Martínez, pero el gol fue anulado por posición adelantada en una decisión que dejó dudas en las repeticiones.

Con Talleres lanzado en busca de la igualdad, Atlético Tucumán encontró espacios y terminó liquidando el partido de contra. Lautaro Godoy marcó el 2-0 a los 12 minutos del segundo tiempo y Nicolás Laméndola selló el 3-0 a los 31, de cabeza, tras una asistencia de Leandro Díaz.

En el desarrollo general, el equipo tucumano fue más práctico, aprovechó mejor sus momentos y golpeó cada vez que encontró a Talleres desordenado. La T tuvo intentos aislados en el complemento, pero le faltó claridad y volvió a mostrar fragilidad en una tarde que profundizó su mal cierre de semestre.

Con este resultado, Atlético Tucumán se metió entre los 16 mejores de la Copa Argentina y espera por el ganador de Unión e Independiente. Talleres, en cambio, quedó afuera del torneo y deberá reorganizarse después de la salida de Carlos Tevez y del interinato de Carboni.