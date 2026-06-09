Sampaoli llega a Talleres: la apuesta fuerte de Fassi tras la salida de Tevez

El entrenador santafesino asumirá en reemplazo de Carlos Tevez y firmaría contrato hasta diciembre de 2027. Su llegada marca una apuesta fuerte de la dirigencia albiazul para iniciar una nueva etapa futbolística.

Jorge Sampaoli será el nuevo director técnico de Talleres. El entrenador llegó a un acuerdo con la dirigencia albiazul y asumirá el desafío de conducir al equipo cordobés en el segundo semestre, luego de la salida de Carlos Tevez.

El vínculo sería hasta diciembre de 2027, en una apuesta de mediano plazo para un club que busca recuperar protagonismo después de un cierre de ciclo marcado por la eliminación en el Torneo Apertura y la necesidad de reordenar el proyecto deportivo.

La llegada de Sampaoli se definió después de varios días de negociaciones y de una búsqueda que tuvo otros nombres sobre la mesa. Martín Anselmi aparecía como uno de los principales candidatos, pero la posibilidad perdió fuerza y la dirigencia encabezada por Andrés Fassi avanzó finalmente por el exentrenador de la Selección Argentina.

Sampaoli viene de dirigir a Atlético Mineiro, donde su ciclo terminó este año tras una campaña irregular. Antes tuvo pasos por clubes y selecciones de fuerte exposición internacional, entre ellos Universidad de Chile, Sevilla, Olympique de Marsella, Flamengo, Santos, Rennes, la Selección de Chile y la Selección Argentina.

Su etapa más recordada fue en Chile, donde ganó la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile y luego condujo al seleccionado trasandino al título en la Copa América 2015. En Argentina, su nombre quedó asociado al ciclo de la Selección en el Mundial de Rusia 2018, una experiencia que terminó con fuerte desgaste deportivo y político.

En Talleres, Sampaoli tendrá el desafío de darle identidad rápida a un plantel que viene de una etapa inestable. La salida de Tevez se produjo tras la caída ante Belgrano en el clásico cordobés, resultado que dejó al equipo afuera del Torneo Apertura en octavos de final y aceleró el cierre del ciclo.

El nuevo entrenador llegará con una idea de juego reconocible, basada en intensidad, presión alta, protagonismo ofensivo y equipos dinámicos. La incógnita estará en cómo adapta ese modelo al plantel actual de Talleres y qué margen tendrá la dirigencia para reforzar puestos clave durante el mercado.

La expectativa también pasa por su regreso al fútbol argentino después de una extensa trayectoria internacional. Para la “T”, la contratación representa un golpe fuerte en el mercado de técnicos y una señal de ambición para relanzar el proyecto deportivo.

La presentación y el inicio formal del trabajo quedarían definidos en las próximas horas. A partir de allí, Sampaoli tendrá por delante una pretemporada clave para evaluar el plantel, definir prioridades y preparar a Talleres para una segunda parte del año en la que necesitará recuperar resultados, funcionamiento y confianza.