Tala Huasi sumó lámparas LED y repuestos para recuperar el alumbrado público

La comuna incorporó nuevas lámparas LED, repuestos y más de 25 focos para continuar con la reposición de luminarias dañadas por la tormenta de la semana pasada.

La Comuna de Tala Huasi informó que este jueves por la mañana recibió una nueva compra de insumos destinada a avanzar con la recuperación del sistema de alumbrado público, afectado por la fuerte tormenta registrada la semana pasada.

Según se indicó, llegaron nuevas lámparas LED para continuar con el reemplazo de luminarias dañadas, además de repuestos específicos para la reparación de artefactos y más de 25 focos que serán utilizados para reponer equipos que se quemaron a raíz del impacto eléctrico en distintos sectores de la red.

Desde la comuna señalaron que, con estos materiales, el área de mantenimiento seguirá adelante con las tareas de reparación y reposición en diferentes puntos de la localidad.

El objetivo, agregaron, es restablecer de manera progresiva el servicio de iluminación en la vía pública y mejorar las condiciones de seguridad mientras continúan los trabajos sobre el sistema.