Tala Huasi recibirá una jornada de atención de PAMI y ANSES para vecinos de la localidad

La actividad se realizará este miércoles 8 de abril en la sede comunal, con asesoramiento, consultas y trámites a cargo de ambos organismos, por orden de llegada.

La Comuna de Tala Huasi informó que este miércoles 8 de abril se llevará a cabo en la localidad una jornada de atención de PAMI y ANSES, con el objetivo de acercar servicios y gestiones a los vecinos.

Según se indicó, durante la actividad ambos organismos brindarán asesoramiento personalizado, atención de consultas y la posibilidad de realizar distintos trámites.

La jornada se desarrollará en la sede de la Comuna de Tala Huasi, ubicada en Carrega Núñez 74, en el horario de 8 a 14.

Desde la organización señalaron que la atención será por orden de llegada.

Con esta propuesta, la comuna buscará facilitar el acceso a gestiones vinculadas a dos organismos clave, evitando traslados y acercando la atención a la comunidad.