Tala Huasi: Mainardi participó de la entrega de un nuevo móvil y equipamiento para la Patrulla Rural

El nuevo vehículo fue presentado en un acto del que participó el jefe comunal Marcelo Mainardi, junto a autoridades policiales y de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes.

La Comuna de Tala Huasi participó el pasado martes 3 de marzo de la presentación oficial de un nuevo móvil destinado a la Dirección Patrulla Rural Noroeste, incorporado para fortalecer las tareas de prevención y control en la región.

Se trata de una camioneta Nissan Frontier 0 km, entregada por el Gobierno de la Provincia, que será utilizada en operativos de patrullaje en zonas rurales. La actividad contó con la presencia del jefe comunal Marcelo Mainardi, quien acompañó la incorporación del vehículo junto a otras autoridades vinculadas al área de seguridad y protección ambiental.

Además del nuevo móvil, la Patrulla Rural recibió un equipo de primera intervención para incendios y otros recursos logísticos orientados a mejorar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones en el ámbito rural.

Del encuentro participaron también el Comisario Inspector Jorge Garay, jefe de Zona N° 3; la oficial Stephanie Ayte Caliva, encargada de la División Tala Huasi; y Nicolás Sardo, guardaparque de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes.

Durante la actividad, las autoridades dialogaron sobre las necesidades operativas de la Patrulla Rural y sobre la importancia de sostener el trabajo conjunto entre los distintos actores para fortalecer la prevención, los controles y el cuidado del territorio.