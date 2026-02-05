Tala Huasi fortalece su propuesta veraniega con apoyo de la Agencia Córdoba Turismo

El jefe comunal de Tala Huasi, Marcelo Mainardi, se reunió con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, para avanzar en acuerdos de cooperación que fortalezcan la propuesta turística y cultural de la localidad durante la temporada de verano.

La Comuna de Tala Huasi informó que el jefe comunal Marcelo Mainardi mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, con el objetivo de analizar y coordinar la agenda de eventos y actividades previstas para la temporada de verano en la localidad.

Durante el encuentro se avanzó en la generación de acuerdos de cooperación orientados a impulsar la realización de distintos eventos en Tala Huasi, con la intención de fortalecer la propuesta turística y cultural del destino y acompañar el movimiento de visitantes en la región.

En ese marco, el titular de la Agencia Córdoba Turismo brindó una respuesta favorable a la iniciativa planteada desde la Comuna y destacó la importancia de articular acciones conjuntas entre el organismo provincial y los gobiernos locales, con la mirada puesta en el desarrollo turístico y económico de Tala Huasi.

Desde la gestión comunal señalaron que esta instancia de trabajo permitirá seguir construyendo una agenda común para la temporada, potenciando los recursos naturales, las actividades recreativas y las propuestas culturales que ofrece la localidad.