Tala Huasi destacó una nueva jornada de recolección diferenciada con resultados positivos

La comuna informó que el camión volvió a completarse con materiales reciclables separados en origen durante la jornada del jueves 9 de abril, en un balance que volvió a poner en valor la participación de los vecinos.

La Comuna de Tala Huasi destacó el resultado de una nueva jornada de recolección diferenciada, realizada este jueves 9 de abril, en la que el camión volvió a completarse con materiales reciclables separados en origen.

Según se indicó, este resultado refleja la participación sostenida de vecinos y vecinas que incorporan la separación domiciliaria como parte de sus hábitos cotidianos, con impacto positivo en la gestión local de residuos.

Desde la comuna señalaron que la continuidad de estas prácticas permite fortalecer un sistema de tratamiento más responsable y consolidar un hábito que se extiende en los hogares de la localidad.

Todo el material recolectado es entregado a la Cooperativa de Trabajo Tukuy, donde se realiza su clasificación, reciclado y reutilización.

El municipio remarcó que este circuito no solo contribuye al cuidado del ambiente, sino que también promueve el desarrollo de empleo vinculado al reciclaje y la economía verde.