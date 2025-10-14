Tala Huasi avanza con proyectos ambientales y educativos en el predio EcoTala

El jefe comunal Marcelo Mainardi y el subsecretario provincial de Biodiversidad, Miguel Magnasco, recorrieron el espacio donde se desarrolla un plan de compostaje y recuperación ambiental.

El jefe comunal de Tala Huasi, Marcelo Mainardi, recibió el pasado martes al subsecretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba, Miguel Magnasco, con quien recorrió el predio EcoTala, un espacio clave para el desarrollo de políticas ambientales locales.

Durante la visita, las autoridades observaron el trabajo que se realiza actualmente en el compostaje de restos de poda, una iniciativa que permite reutilizar los residuos verdes generados en la localidad y transformarlos en recursos para el suelo.

El encuentro marcó un nuevo paso en la planificación de proyectos ambientales, educativos y recreativos, orientados a poner en valor el entorno natural y promover el cuidado del ambiente a través de la participación comunitaria.

Desde la comuna destacaron que estas acciones buscan fortalecer la conciencia ambiental y el vínculo de los vecinos con la naturaleza, promoviendo una Tala Huasi cada vez más sustentable y comprometida con su patrimonio ecológico.