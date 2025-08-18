Tala Huasi avanza con la obra vial en calle Chancaní

La comuna trabaja en el ensanche de la calzada y la colocación de cordón cuneta con piedra para mejorar la circulación y el drenaje.

La Comuna de Tala Huasi informó que continúa el avance de la obra en calle Chancaní, en el sector de la subida comprendido entre Olahen y Yocsina, donde se ejecuta una intervención vial de 110 metros.

Los trabajos incluyen el ensanche de la calzada entre 1 y 2 metros, lo que permitirá mejorar la circulación y la seguridad en la zona. Además, se está colocando cordón y cuneta con piedra, una medida que no solo optimiza el drenaje pluvial, sino que también otorga a la calle un aspecto más cuidado y visualmente atractivo.

Desde la comuna destacaron que estas acciones forman parte del compromiso de seguir dotando a Tala Huasi de infraestructura de calidad para acompañar su crecimiento.