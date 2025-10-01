Spadoni recorrió los trabajos que reforzarán la provisión de agua en Valle Hermoso

El intendente Daniel Spadoni recorrió los trabajos, que permitirán reforzar el sistema Ferrarini y mejorar la provisión en la localidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que la obra de captación y suministro de agua registra un avance del 70%, lo que permitirá inyectar un caudal importante al sistema conocido como “Ferrarini”.

Además, en paralelo, se ejecutaron tareas de recambio de cañerías con el objetivo de optimizar la red de distribución y garantizar un servicio más eficiente para los vecinos.

Este miércoles, el intendente Daniel Spadoni recorrió la obra y destacó que “apuntamos a una solución integral donde el avance sea de acuerdo a una planificación estratégica”.

Las tareas forman parte de un plan general de infraestructura que busca garantizar la provisión de agua en el crecimiento de la localidad.