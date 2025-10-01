Spadoni recorrió los trabajos que reforzarán la provisión de agua en Valle Hermoso

El intendente Daniel Spadoni recorrió los trabajos, que permitirán reforzar el sistema Ferrarini y mejorar la provisión en la localidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que la obra de captación y suministro de agua registra un avance del 70%, lo que permitirá inyectar un caudal importante al sistema conocido como “Ferrarini”.

Además, en paralelo, se ejecutaron tareas de recambio de cañerías con el objetivo de optimizar la red de distribución y garantizar un servicio más eficiente para los vecinos.

Este miércoles, el intendente Daniel Spadoni recorrió la obra y destacó que “apuntamos a una solución integral donde el avance sea de acuerdo a una planificación estratégica”.

Las tareas forman parte de un plan general de infraestructura que busca garantizar la provisión de agua en el crecimiento de la localidad.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here