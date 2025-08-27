Spadoni presentó el Plan de Obras para mejorar el servicio de agua en Valle Hermoso

El municipio trabaja junto a la Cooperativa San Antonio en la ejecución de proyectos para ampliar la captación, mejorar la distribución y optimizar la calidad del agua.

La Municipalidad de Valle Hermoso presentó este martes en Punto Digital el Plan de Obras para mejorar el servicio de agua potable, en un acto encabezado por el intendente Daniel Spadoni con la presencia del concejal Jorge Abdel Masih, funcionarios municipales y representantes de la Cooperativa San Antonio, con quien se lleva adelante el trabajo conjunto.

El intendente destacó que el sistema actual resulta insuficiente frente al crecimiento poblacional, la afluencia turística en época estival y la falta de inversión en infraestructura durante años anteriores. Por ello, el plan busca avanzar en una planificación estratégica del agua con acciones inmediatas y proyectos a mediano y largo plazo.

Ejes centrales del plan

Nuevas fuentes de captación para responder a la demanda actual y futura. Mejoras en la red de distribución, optimizando caudales y presiones. Inversiones en calidad del agua, ampliando plantas de tratamiento y mejorando captaciones y transporte. Optimización del sistema de medición y detección de conexiones clandestinas. Escalonamiento de tarifas que acompañe la sostenibilidad del servicio. Educación en consumo y reutilización del agua.

Avances y obras ejecutadas

Ordenamiento territorial en desarrollo.

en desarrollo. Relevamiento del sistema de cañerías de distribución.

de distribución. Obras ya finalizadas: By pass de cañerías en Yacoana, beneficiando a barrios Santa Isabel y Yuspe. Colocación de 400 m de cañería en calle República Argentina (B° Santa Teresa), beneficiando a 40 frentistas. Reemplazo de 250 m de cañería en calle 9 de Julio (B° Villa California). Reemplazo de 30 m de cañería en calle San Antonio (B° Los Mojinetes). Zanjeo en barrio 10 Viviendas Lucía Domínguez.



Obras en ejecución

Nexo entre perforación y cisterna La Pedana , con aporte provincial.

, con aporte provincial. Reparación del tanque El Vallecito, a cargo de la cooperativa.

Proyectos en elaboración

Toma subálvea en Arroyo Los Quinteros (Planta Molino de Oro).

(Planta Molino de Oro). Toma subálvea en Planta Yacoana .

. Ampliación de la Planta Molino de Oro.

Proyectos futuros

Mejoras en plantas y tomas de agua, perforaciones, reparación de canales, incorporación de pozos y re-funcionalización de tanques.

Definición de caudales en Villa Los Diques junto a las cooperativas de La Falda y Huerta Grande .

junto a las cooperativas de . Mejoramiento de redes de cañería en calles La Castellana, Horacio Martín y Alvear.

Desde el municipio remarcaron que este plan integral es un paso decisivo para garantizar el acceso a agua potable de calidad en el presente y para las próximas generaciones, en articulación con la cooperativa y los vecinos.