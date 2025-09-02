Sonrisas, juegos y premios en el festejo de un inolvidable Día de las Infancias en Tanti

El municipio organizó una jornada con música, sorteos y actividades para que niños y niñas compartieran su día en familia. Hubo transporte gratuito para garantizar la participación de todos los barrios.

El pasado domingo, el Anfiteatro Municipal de Tanti se llenó de sonrisas, juegos y abrazos en el marco del festejo del Día de las Infancias. Niños y niñas de distintos barrios participaron de una jornada en la que no faltaron la música, los espectáculos y los sorteos con numerosos premios, que hicieron aún más especial el encuentro.

Desde la municipalidad expresaron su agradecimiento a todas las familias, a quienes colaboraron en la organización y, sobre todo, a los niños y niñas, protagonistas de la celebración. “En Tanti creemos que cada infancia merece ser celebrada con amor, inclusión y alegría”, destacaron.

Con el objetivo de garantizar la presencia de todos los vecinos, se dispuso un servicio de transporte gratuito desde los barrios hacia el Anfiteatro. En un gesto simbólico que fue celebrado por la comunidad, el intendente Emiliano Paredes incluso condujo uno de los colectivos, compartiendo la experiencia junto a los vecinos.

La jornada fue valorada como un ejemplo de participación comunitaria e inclusión, que convirtió al Día de las Infancias en un verdadero encuentro para toda la familia de Tanti.