Show de drones en Villa Carlos Paz: se reprogramó para el sábado 28 por mal tiempo

El show de drones previsto para este fin de semana en el centro de Villa Carlos Paz fue reprogramado por las condiciones meteorológicas y se realizará finalmente el próximo sábado 28 a las 23.00, en la peatonal del Paseo del Centro.

La decisión fue tomada por los organizadores, Paseo del Centro, ante la necesidad de contar con una noche despejada y sin probabilidad de lluvias para garantizar el funcionamiento seguro de la tecnología. El evento, pensado como una atracción de temporada, mantiene su carácter gratuito y se desarrollará en el mismo punto previsto originalmente, con el vuelo principal sobre el sector céntrico.

Como en la fecha anterior, se recomienda llegar con tiempo y ubicarse en sectores con buena perspectiva para una mejor visualización del espectáculo, ya que se espera una importante concurrencia de vecinos y turistas.