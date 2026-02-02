Semana de la Fundación: Valle Hermoso propone una agenda de actividades rumbo al 8 de febrero

La Municipalidad de Valle Hermoso invita a vecinos y visitantes a participar de la Semana de la Fundación, con propuestas culturales, recreativas y de memoria colectiva que se desarrollarán desde el lunes 2 al viernes 6, como antesala del 8 de febrero, Día de la Fundación del pueblo.

La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó la Semana de la Fundación, un ciclo de actividades abiertas y gratuitas que busca preparar el camino hacia el 8 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Fundación de la localidad. Durante estos días se realizarán paseos, conversatorios, proyecciones y muestras artísticas pensadas para reencontrarse con la historia, valorar las raíces comunitarias y seguir construyendo la identidad local.

Desde el Municipio señalaron que conocer el pasado de la localidad es una forma de “cuidarnos como comunidad, entender de dónde venimos y proyectar hacia dónde queremos ir”, por lo que se convoca a vecinas, vecinos y visitantes a sumarse y ser protagonistas de estos espacios de encuentro y memoria compartida.

Lunes 2: cine familiar en la plaza

La semana comenzará el lunes 2, a las 20:30, con una función de cine familiar en la Plaza General Manuel Belgrano, donde se proyectará la película “Minecraft”. La actividad está pensada para disfrutar en familia al aire libre, en el corazón del centro urbano.

Martes 3: actividad con la Escuela de Verano de Adultos Mayores

El martes 3, de 9:00 a 12:00, se realizará una actividad recreativa junto a la Escuela de Verano de Adultos Mayores. Se trata de una propuesta exclusiva para quienes forman parte de este espacio, que combina ejercicio, juegos y momentos de encuentro, reforzando el rol de las personas mayores en la vida comunitaria.

Miércoles 4: visita guiada por el circuito histórico y patrimonial

El miércoles 4, a las 19:00, se llevará adelante una visita guiada por el Circuito Histórico – Patrimonio Funerario. La salida será desde la Oficina de Turismo centro (esquina de Padre Walter Consalvi y Av. General Paz) y propondrá un recorrido por sitios relevantes de la memoria local, poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial de Valle Hermoso.

Jueves 5: encuentro por la memoria y muestra de arte

El jueves 5 habrá doble propuesta.

De 17:30 a 19:30, se concretará el Encuentro por la Memoria, a cargo de la Junta de Historia de Valle Hermoso, en el Ex Hotel Bs As (esquina de Gob. Cárcano y Remedios de Escalada). Habrá conversatorio y gran merienda, con ejes temáticos centrados en la historia de los carnavales y las fiestas patronales en honor a San Antonio, recuperando relatos y vivencias de la comunidad.

Luego, de 19:00 a 21:30, se inaugurará una muestra de arte visual y musical en la explanada del Museo Capitán Juan de Zevallos, con participación de artistas locales y propuestas sonoras que acompañarán el cierre de la jornada.

Viernes 6: continuidad de la muestra de arte

La programación culminará el viernes 6, de 19:00 a 21:30, con la continuidad de la muestra de arte visual y musical en la explanada del Museo Capitán Juan de Zevallos, que invitará a recorrer producciones plásticas y a disfrutar de intervenciones musicales en vivo.

Desde el Municipio remarcaron que todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, y que la Semana de la Fundación busca celebrar la historia y el presente de Valle Hermoso, reforzando los lazos entre vecinos y generando espacios de participación, reflexión y disfrute colectivo rumbo al 8 de febrero.