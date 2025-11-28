Seguridad turística en Punilla: guardias locales participaron de una jornada de capacitación en Tanti

En el marco del Régimen de Formación Continua para Guardias Locales, se realizó en Tanti una jornada de capacitación orientada a fortalecer las tareas de prevención y asistencia en el ámbito turístico, con la participación de personal de la región.

La jornada contó con la disertación del Lic. Fabián Olmos, quien brindó herramientas y estrategias para optimizar la atención y el acompañamiento a visitantes, con eje en la seguridad turística y la articulación con otros actores institucionales.

La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal Ing. Gregorio W. Pérez y reunió a personal de guardias locales de la región, en un espacio de formación e intercambio de experiencias. Durante el encuentro estuvo presente el intendente de Tanti, Emiliano Paredes.

La capacitación fue organizada por la Secretaría de Prevención y Coordinación Institucional del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que destacó la importancia de consolidar instancias periódicas de formación para fortalecer la prevención y mejorar la respuesta en destinos turísticos de Punilla.