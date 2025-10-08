Seguridad participativa: Huerta Grande impulsa la adhesión vecinal a Ojos en Alerta

La iniciativa, lanzada en junio, permite reportar situaciones sospechosas o emergencias en tiempo real mediante WhatsApp. Autoridades locales visitaron San Miguel, donde nació el programa, para fortalecer su implementación.

La Municipalidad de Huerta Grande renovó la convocatoria para que los vecinos se registren y participen del programa Ojos en Alerta, una herramienta de comunicación directa con el Centro de Monitoreo municipal que busca reforzar la seguridad ciudadana.

Este sistema, implementado en la localidad desde junio pasado, permite a los ciudadanos reportar situaciones sospechosas, emergencias o delitos en tiempo real mediante mensajes, audios, fotos o videos enviados por WhatsApp al número 3548 545 485. El centro de monitoreo recibe la alerta y articula la respuesta con las fuerzas de seguridad.

Los vecinos interesados pueden registrarse escaneando el código QR difundido por el municipio y sumarse a esta red comunitaria de prevención y cuidado.

Visita a San Miguel

Con el propósito de fortalecer la aplicación del programa, el intendente Germán Corazza y el coordinador de Guardia Local y Ojos en Alerta, Sebastián Flores, viajaron el lunes 30 de septiembre a San Miguel, provincia de Buenos Aires, municipio donde nació esta iniciativa.

Allí fueron recibidos por el capacitador Ignacio Salaverri y el creador del programa, Cristian Méndez, quienes compartieron detalles sobre el origen, desarrollo y funcionamiento de Ojos en Alerta. Luego mantuvieron una reunión con el intendente Jaime Méndez y recorrieron el Centro de Operaciones Municipales, base donde opera el sistema en esa ciudad.

Con esta visita, Huerta Grande refuerza su compromiso con la seguridad y la participación comunitaria, promoviendo el trabajo conjunto entre vecinos y autoridades locales.