Se relanzó en Cosquín el Programa Primer Paso

El intendente Raúl Cardinali encabezó el acto junto a autoridades provinciales. El plan beneficiará a 15.000 jóvenes cordobeses que buscan incorporarse al mundo laboral.

Este martes se presentó en Cosquín el relanzamiento del Programa Primer Paso (PPP), una iniciativa provincial destinada a promover la inserción laboral de jóvenes en todo el territorio cordobés.

El acto se realizó con la presencia del intendente Raúl Cardinali, el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Scotto, y la vicepresidenta del ERSeP, Mariana Caserio.

El PPP permitirá que 15.000 jóvenes cordobeses accedan a su primera experiencia de trabajo formal, en el marco de una política pública impulsada por el Gobierno de Córdoba.

Durante la presentación, Cardinali destacó el valor del programa y subrayó que “quienes pensamos en darle oportunidades a los jóvenes, como lo hacemos en esta querida ciudad, tenemos que agradecer este tipo de medidas. No en todas las provincias sucede algo como lo que pasa en Córdoba, y eso es porque tenemos un gobernador que piensa en la gente joven y en las verdaderas necesidades. Agradezco al gobernador Martín Llaryora por su compromiso con nuestros jóvenes y por brindar oportunidades reales ante las necesidades”.

Con este relanzamiento, Cosquín se suma activamente a una política que busca fortalecer la empleabilidad y el desarrollo profesional de los jóvenes en toda la provincia.