Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para defender el título en el Mundial 2026

Lionel Messi encabeza la nómina de 26 jugadores que buscarán revalidar la conquista de Qatar 2022. Entre las novedades aparecen Facundo Medina, Valentín Barco, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz.

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de 26 convocados de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026, donde el seleccionado nacional defenderá el título conseguido en Qatar. La nómina combina buena parte de la base campeona del mundo con algunos nombres que ganaron lugar en el último tramo del ciclo.

El capitán Lionel Messi vuelve a encabezar la convocatoria, acompañado por referentes como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. También fueron incluidos futbolistas que no estuvieron en Qatar 2022 y que se metieron en la lista final, como Facundo Medina, Valentín Barco, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz.

La ausencia más resonante es la de Marcos Acuña, campeón del mundo y habitual integrante del ciclo Scaloni. Su lugar fue ocupado por Facundo Medina, defensor que puede desempeñarse como marcador central o lateral izquierdo. También quedaron fuera de la lista nombres como Franco Mastantuono, Emiliano Buendía y Marcos Senesi, entre otros futbolistas que habían formado parte de la prelista.

La lista completa

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia, luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio.

Con la lista definida, la Selección entra en la etapa final de preparación para una Copa del Mundo que tendrá un condimento especial: será la defensa del título logrado en Qatar 2022 y, al mismo tiempo, una nueva prueba para el ciclo más exitoso de la historia reciente del fútbol argentino.