Mundial 2026: Corea del Sur reaccionó a tiempo y venció a República Checa

El seleccionado asiático remontó el partido en Guadalajara y ganó 2 a 1 en su debut en el Grupo A del Mundial 2026.

Corea del Sur arrancó con una victoria importante en el Mundial 2026 y venció 2 a 1 a República Checa, este jueves 11 de junio, en el estadio de Guadalajara.

El partido tuvo un primer tiempo cerrado, con Corea del Sur más protagonista en la tenencia, pero sin la profundidad suficiente para quebrar a un rival que apostó por el orden defensivo y la pelota parada. República Checa resistió y encontró su oportunidad en el complemento.

El equipo europeo abrió el marcador cerca de la hora de juego, cuando Ladislav Krejčí ganó en el área y conectó de cabeza tras un envío largo desde el lateral. La ventaja, sin embargo, le duró poco: Corea del Sur reaccionó rápido y llegó al empate por intermedio de Hwang In-beom, que definió con precisión para devolverle el control del partido al conjunto asiático.

Con el impulso del empate, Corea del Sur siguió empujando y terminó de dar vuelta la historia a diez minutos del final. Oh Hyeon-gyu, que había ingresado desde el banco, apareció en el área y marcó el 2 a 1 definitivo tras una asistencia baja de Hwang In-beom.

República Checa tuvo una chance clara para igualarlo, pero el tanto de Tomáš Souček fue anulado por posición adelantada. En el cierre, el arquero Kim Seung-gyu también sostuvo la ventaja con intervenciones importantes ante la presión checa.

Con este resultado, Corea del Sur sumó sus primeros tres puntos y quedó segunda en el Grupo A, detrás de México por diferencia de gol. República Checa, en tanto, quedó sin unidades, al igual que Sudáfrica.

En la próxima fecha, República Checa enfrentará a Sudáfrica el jueves 18 de junio, a las 13:00 de Argentina, en Atlanta. Ese mismo día, Corea del Sur jugará ante México desde las 22:00 de Argentina, nuevamente en Guadalajara.