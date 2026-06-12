Sampaoli puso en marcha su ciclo en Talleres: “Venimos a construir una identidad diferente”

El entrenador santafesino tuvo su primer día de trabajo en el CARD Amadeo Nuccetelli, fue presentado ante el plantel y encabezó el inicio de la pretemporada. El desafío será ordenar al equipo de cara al Torneo Clausura y abrir una nueva etapa futbolística en barrio Jardín.

Jorge Sampaoli comenzó oficialmente su ciclo como director técnico de Talleres. El entrenador santafesino tuvo este jueves su primer día de trabajo al frente del plantel profesional en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, donde se puso en marcha la preparación para la segunda parte de la temporada.

La jornada marcó el inicio formal de una nueva etapa en barrio Jardín, luego de la salida de Carlos Tevez y de la decisión de la dirigencia encabezada por Andrés Fassi de apostar por un técnico de extensa trayectoria internacional para relanzar el proyecto deportivo albiazul.

Sampaoli fue presentado ante los futbolistas en la cancha 2 del predio, con la presencia de Fassi, integrantes de la Comisión Directiva y representantes del cuerpo técnico institucional. Luego comenzaron los primeros trabajos de evaluación, con controles médicos y nutricionales, además de pruebas físicas de fuerza y movilidad en el gimnasio.

El plantel inició así una pretemporada que tendrá una carga progresiva en los próximos días. Este viernes y el sábado habrá entrenamientos por la mañana, mientras que desde el lunes comenzará una etapa más intensa, con jornadas de doble y triple turno.

Entre los futbolistas que iniciaron las tareas aparecen Guido Herrera, Matías Catalán, Ulises Ortegoza, Valentín Depietri, Diego Valoyes, Bruno Barticciotto, Juan Sforza, Matías Galarza y Alex Vigo, entre otros nombres que estarán bajo evaluación del nuevo cuerpo técnico.

La presencia de Valoyes fue uno de los datos salientes del regreso al trabajo. El colombiano comenzó la puesta a punto junto al grupo y buscará recuperar protagonismo en esta nueva etapa. En paralelo, algunos jugadores continúan con seguimientos médicos y tareas diferenciadas por distintas molestias o procesos de recuperación.

En sus primeras declaraciones desde Córdoba, Sampaoli dejó en claro el eje de su llegada. “Llego con muchas expectativas”, sostuvo, y remarcó que uno de los factores que lo convenció fue la estructura del club. “Me gustó Talleres, me gustó su estructura”, afirmó.

El entrenador también habló de la identidad que pretende darle al equipo. “Venimos a hacer un trabajo nuevo, tratando de que el equipo tenga una identidad diferente”, expresó, en una frase que resume el primer objetivo deportivo de su ciclo: transmitir rápido una metodología, conocer en profundidad al plantel y empezar a construir una idea reconocible.

La llegada de Sampaoli representa un golpe fuerte en el mercado de entrenadores y marca su regreso al fútbol argentino de clubes en la máxima categoría. El técnico de 66 años viene de dirigir a Atlético Mineiro y antes tuvo pasos por Universidad de Chile, Sevilla, Olympique de Marsella, Flamengo, Santos, Rennes, la Selección de Chile y la Selección Argentina.

Su etapa más recordada fue en Chile, donde ganó la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile y luego condujo al seleccionado trasandino al título en la Copa América 2015. En Argentina, su nombre quedó asociado al ciclo de la Selección en el Mundial de Rusia 2018.

En Talleres, el desafío será inmediato. El equipo necesita recomponer funcionamiento, confianza y resultados después de un cierre de ciclo marcado por la eliminación en el Torneo Apertura y por la caída ante Belgrano en el clásico cordobés.

Con el Mundial ocupando buena parte de la atención futbolera, el albiazul empezó en silencio una etapa clave puertas adentro. Sampaoli tendrá por delante días de diagnóstico, intensidad y decisiones, con el objetivo de llegar al Torneo Clausura con un equipo competitivo y con una identidad más clara.