Home Valle de Punilla San Antonio: municipio llama a licitación para la obra Distribución Domiciliaria de...

San Antonio: municipio llama a licitación para la obra Distribución Domiciliaria de Gas Natural por Redes

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo llama a Licitación Pública Obra Distribución Domiciliaria de Gas Natural por Redes

Objeto: Licitación pública, para la provisión de mano de obra, maquinarias y materiales, destinados a la ejecución de la obra de redes de gas natural, calle Cabo García y otras – DC N°05150/011 y calle Río Cosquin y otras – DC N°05150/012, de la localidad de San Antonio de Arredondo – Departamento Punilla Provincia de Córdoba.

Fecha de apertura: 6 de Abril de 2026.

Retiro del pliego: El pliego podrá ser retirado desde el 6 de Abril hasta el 15 de Abril por Mesa de entrada de la Municipalidad (Av. Cura Brochero 2305) de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 12:00 horas solicitando por Asesoría del Departamento Ejecutivo.

Valor del pliego: $1.600.000.- IVA Incluido. Son Pesos UN MILLON SEISCIENTOS MIL. IVA Incluido.-

Consultas y aclaraciones: Los oferentes podrán acercarse presencialmente a la Municipalidad (A. Cura Brochero 2305) con Asesoría del Departamento Ejecutivo Municipal o vía mail a [email protected].

Lugar y Fecha Límite Presentación Ofertas: Municipalidad de San Antonio de Arredondo – Asesoría Departamento Ejecutivo Municipal, hasta el 27 de Abril de 2026, a las 10:00 horas.

lajornada

