San Antonio muestra avances en obras y marcadas diferencias en el cumplimiento de tasas por barrios

El municipio presentó un informe que revela distintos niveles de contribución entre barrios y destacó las obras realizadas gracias al aporte de los vecinos.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo difundió los resultados del relevamiento sobre el nivel de cumplimiento de tasas por barrio, con el objetivo de visibilizar el compromiso ciudadano y su impacto directo en las obras y servicios que mejoran la calidad de vida de la comunidad.

Según los datos municipales, en algunos sectores más del 60% de los vecinos están al día, mientras que en otros, como Country Golf, apenas el 2% cumple con sus obligaciones tributarias. Estas diferencias, señalaron desde el Ejecutivo, reflejan la importancia de fortalecer la conciencia contributiva y el trabajo conjunto entre el Estado y los vecinos.

Desde el municipio liderado por el imntendente Ariel Moyano, recordaron que cada tasa se transforma en obras concretas, entre ellas el mantenimiento y embellecimiento de la costanera, la colocación de cestos de residuos, la creación del Centro Comercial a Cielo Abierto, la incorporación de CAPS solares, la puesta en marcha de la DeGeCom y la apertura de una Sala Cuna en barrio Solares.

También se destacaron la renovación de plazas, la instalación de nuevos juegos infantiles, la reparación de calles y la construcción de baños en el predio Los Algarrobos.

“Cada obra, cada mejora y cada servicio son el resultado del compromiso de los vecinos. Cumplir con tus tasas es apostar al crecimiento de toda la comunidad”, expresaron desde el Gobierno municipal, que reafirmó su política de transparencia y rendición de cuentas sobre la inversión de los recursos locales.