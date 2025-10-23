San Antonio: instalan una cisterna de 50 mil litros para mejorar el servicio de agua en Vertientes de Arredondo

El municipio y los vecinos trabajan en conjunto en la instalación de una cisterna de 50 mil litros y un nuevo sistema de bombeo y cloración que mejorará la provisión del servicio.

El barrio Vertientes de Arredondo dio un nuevo paso hacia la mejora del servicio de agua potable con la instalación de una cisterna de 50.000 litros, que formará parte del nuevo sistema de distribución impulsado por la Municipalidad de San Antonio de Arredondo junto a la comisión de vecinos.

La cisterna abastecerá al sector con agua proveniente de dos fuentes complementarias: la nueva perforación de 75 metros de profundidad, gestionada por el municipio ante el APRHI, y la toma superficial del arroyo San Antonio, desarrollada originalmente por los vecinos mediante un sistema solar de bombeo.

Además, se encuentra en ejecución la sala de bombeo y cloración, una etapa clave para garantizar un servicio más seguro, eficiente y sustentable.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa refleja el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y avanzar hacia un modelo de gestión participativa del agua en San Antonio de Arredondo.