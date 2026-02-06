sábado, febrero 7, 2026
San Antonio de Arredondo ultima detalles para la Fiesta de la Luz en honor a la Virgen de la Candelaria

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo se encuentra en la etapa final de organización de una nueva edición de la Fiesta de la Luz, que se realizará el sábado 7 de febrero en el predio Los Algarrobos, con entrada libre y gratuita y una completa grilla artística para toda la familia.

San Antonio de Arredondo ajusta los últimos detalles para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Luz en honor a la Virgen de la Candelaria, una celebración que reúne fe, cultura y encuentro comunitario y que se ha convertido, según destacan desde el Municipio, en “una de las celebraciones más tradicionales y convocantes de la localidad”.

Durante los últimos días, el Municipio llevó adelante tareas de organización y acondicionamiento en el predio Los Algarrobos, junto con la coordinación del dispositivo logístico necesario para garantizar el correcto desarrollo del evento. La propuesta convoca cada año a vecinos, vecinas y visitantes de distintas localidades de la región.

La Fiesta de la Luz representa un momento significativo para la comunidad, donde la devoción popular se entrelaza con expresiones culturales y artísticas que ponen en valor las tradiciones y el talento local y regional. En este marco, la jornada contará con una grilla de espectáculos pensada para toda la familia y con entrada libre y gratuita.

Grilla de espectáculos – Sábado 7 de febrero

La programación prevista para el predio Los Algarrobos será la siguiente:

  • 18:00 | Juegos y exhibiciones gauchas
  • 21:00 | Llegüeras del Río – Show de percusión
    Las Voces de Icho Cruz
    Jordi Vivas Folclore
    Ohana Folclore
    José Luis Aguirre
    Calle Vapor (cierre)

Además, participarán las academias de danza Amanecer Patrio y Ecoancestral, que sumarán color, identidad y movimiento a la celebración con distintos cuadros coreográficos.

Desde la Municipalidad invitan a toda la comunidad a ser parte de esta jornada especial, que celebra la fe, la cultura y el encuentro, y reafirmaron el compromiso de acompañar y fortalecer las tradiciones que forman parte de la identidad de San Antonio de Arredondo.

