San Antonio de Arredondo recordó el Día de la Soberanía y el primer aniversario del monumento a Malvinas

San Antonio de Arredondo conmemoró el Día de la Soberanía Nacional y celebró el primer aniversario del Monumento a los Héroes y Caídos en Malvinas, en un acto encabezado por el intendente Ariel Moyano.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo llevó adelante un acto en el marco del Día de la Soberanía Nacional, fecha que invita a reflexionar sobre la defensa de la identidad, la historia y el territorio como pilares de la vida democrática del país.

En este contexto, la localidad también acompañó con orgullo el primer aniversario del Monumento a los Héroes y Caídos en Malvinas, un espacio que en este año de existencia se consolidó como símbolo de memoria viva para la comunidad, convocando a vecinos, instituciones y familias en distintos momentos de homenaje.

El acto se realizó el pasado lunes y estuvo encabezado por el intendente Ariel Moyano, junto a autoridades locales y representantes de distintas organizaciones, que se dieron cita para rendir tributo a quienes combatieron y dejaron su vida en las Islas Malvinas.

Desde el Municipio se destacó el valor de contar con un lugar de encuentro que invite a mantener presente el sacrificio de los veteranos y caídos, renovar el compromiso con la paz, la unidad y el respeto por la historia, y sostener la vigencia de la causa Malvinas como parte de la soberanía nacional.

En ese sentido, la Municipalidad de San Antonio de Arredondo reafirmó su compromiso con la construcción de una comunidad unida, con valores sólidos y con la convicción de que la memoria y la soberanía se trabajan todos los días, junto a los vecinos y vecinas de la localidad.