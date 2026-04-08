San Antonio de Arredondo realizará una campaña gratuita de vacunación antirrábica en distintos puntos de la localidad

La propuesta se desarrollará los días miércoles 29 y jueves 30 de abril, con atención en varios sectores de San Antonio de Arredondo. La campaña está destinada a perros y gatos desde los 3 meses de edad.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo anunció una nueva campaña gratuita de vacunación antirrábica, con jornadas que se llevarán a cabo en distintos puntos de la localidad para facilitar el acceso de vecinos y vecinas a este servicio de prevención sanitaria.

Según se informó, la campaña se desarrollará el miércoles 29 de abril y el jueves 30 de abril, con atención en horarios rotativos de acuerdo con cada sector.

El miércoles 29, la vacunación se realizará de 9 a 13 en el Cementerio Municipal, ubicado en Los Nogales esquina Las Acacias. Ese mismo día también habrá atención de 9 a 13 y de 14.30 a 17.30 en el Monumento de Malvinas, en Avenida Héroes de Malvinas esquina Río San Antonio. Además, de 14.30 a 17.30, el operativo se trasladará a la Delegación de Gestión Comunitaria, en Teniente PM Valko 415.

La campaña continuará el jueves 30 de abril. En esa jornada, el Monumento de Malvinas volverá a funcionar como punto de vacunación de 9 a 13 y de 14.30 a 17.30. También se atenderá de 9 a 13 en el Vado “Las Brisas”, sobre Avenida Héroes de Malvinas esquina VC. PM Falconier, y de 14.30 a 16 en el Balneario Las Jarillas, sobre Avenida 8 de Diciembre.

Desde el municipio recordaron que las mascotas deben asistir con correa y collar, y que en el caso de razas potencialmente peligrosas será obligatorio el uso de bozal. Además, indicaron que podrán vacunarse animales desde los 3 meses de edad y que no se aplicarán dosis a mascotas con enfermedades preexistentes.

La comuna señaló que esta campaña forma parte de las acciones orientadas al cuidado de la salud animal y a la prevención en la comunidad.