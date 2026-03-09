San Antonio de Arredondo proyecta una posta de servicios para el Camino del Peregrino

El intendente Ariel Moyano informó que la obra en la zona de la curva corresponde a una base destinada a una posta de servicios vinculada al Camino del Peregrino (Camino de Brochero), en un proyecto articulado con la Agencia Córdoba Turismo.

El intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, informó que la construcción que se realiza en la zona de la curva de la localidad corresponde a la base de cemento para una futura posta de servicios del Camino del Peregrino (Camino de Brochero).

La aclaración fue realizada a través de una publicación que compartió en la página , luego de recibir consultas de vecinos sobre la obra. “Quiero contarles que esa base de cemento es para la instalación de una Posta de Servicios para el Camino del Peregrino (Camino de Brochero)”, señaló el jefe comunal.

Según explicó, se trata de un proyecto que el municipio viene impulsando junto a la Agencia Córdoba Turismo. En ese sentido, indicó que la iniciativa busca “potenciar el turismo religioso en nuestra localidad”.

Moyano detalló además que la posta estará pensada para brindar servicios y un espacio de descanso a quienes transitan ese recorrido. “La posta está pensada específicamente para brindar servicios y un lugar de descanso a los peregrinos que nos visitan”, expresó.

De acuerdo con la publicación, el proyecto también apunta a fomentar el desarrollo turístico local “con un profundo respeto a la figura de nuestro querido Santo Curita Brochero” e integrar a San Antonio de Arredondo a “este recorrido de fe que atrae a personas de todo el mundo”.

En el cierre del mensaje, el intendente sostuvo: “Seguimos trabajando para que nuestro pueblo crezca, reciba mejor a quienes nos visitan y cuide nuestras tradiciones”.