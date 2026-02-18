miércoles, febrero 18, 2026
San Antonio de Arredondo organiza un Encuentro de Mascotas para promover la tenencia responsable

Este viernes, San Antonio de Arredondo será sede de un Encuentro de Mascotas en el Centro Comercial a Cielo Abierto, con actividades orientadas al bienestar animal, la tenencia responsable y la adopción segura.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo invitó a vecinos, vecinas y visitantes a participar de un Encuentro de Mascotas pensado para reforzar el compromiso comunitario con el bienestar animal y la tenencia responsable.

La actividad tendrá lugar este viernes, desde las 19:00, en el Centro Comercial a Cielo Abierto, ubicado sobre Avenida Cura Brochero, en el sector del ingreso al puente peatonal. La propuesta es abierta a toda la comunidad y está orientada a quienes conviven con animales de compañía y desean sumar información, cuidados y herramientas prácticas.

Durante la jornada se desarrollarán diferentes acciones:

  • Charla sobre adiestramiento canino, a cargo de especialistas.
  • Asignación de turnos para castración, como parte de las políticas de control ético de la población animal.
  • Campaña de adopción para perros y gatos que buscan un hogar responsable.
  • Desfiles y sorteos, sumando un componente lúdico y participativo para familias y niños.

Desde el Municipio se recuerda que quienes asistan con sus animales deben llevarlos con correa para garantizar la seguridad y el orden en el espacio compartido.

La organización destaca que este tipo de encuentros busca generar espacios de información y compromiso en torno al cuidado responsable de los animales, fortaleciendo una comunidad más consciente y solidaria en la relación con sus mascotas.

