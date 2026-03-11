San Antonio de Arredondo: municipio lanzó cursos de capacitación con rápida salida laboral junto a dos mutuales

El municipio firmó un convenio con la Mutual Yrigoyen y la Mutual Floreal Gorini para ofrecer propuestas de formación en distintas áreas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo en la localidad y la región.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo firmó un convenio con la Mutual Yrigoyen y la Mutual Floreal Gorini para poner en marcha una nueva propuesta de capacitaciones orientadas a la inserción laboral.

Del acuerdo participaron el intendente Ariel Moyano, la presidenta de la Mutual Yrigoyen, Nora Landart, y el presidente de la Mutual Floreal Gorini, Rodolfo Frizza.

Según se informó, la iniciativa apunta a fortalecer el acceso a la educación y a la formación para el trabajo en la región, a través de cursos pensados para brindar herramientas prácticas y actualizadas en distintas áreas.

La oferta educativa incluye Auxiliar de Farmacia, con una duración de 8 meses y prácticas en farmacias; Electricista Matriculado Categoría III, de 6 meses, con modalidad híbrida entre clases virtuales y presenciales; Marketing Digital, de 5 meses; y Administración Jurídica, también de 6 meses.

Desde el municipio señalaron que estas propuestas buscan mejorar las posibilidades de empleo de quienes participen, a partir de contenidos aplicables a distintos ámbitos laborales.

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través de Educación Mutual Floreal Gorini, al 3541 336654, o por medio del área de Acción Social del municipio, al 3541-649442.

También se reciben consultas de manera presencial en Av. Cura Brochero 2485, junto a la farmacia Medifarm, y por correo electrónico a [email protected].