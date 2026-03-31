San Antonio de Arredondo: municipio abre Libro de Oposición para obras de cordón cuneta y adoquinado

Apertura del Libro de Oposición – Ordenanza 581/2026

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informa a la comunidad la apertura del Libro de Oposición correspondiente a la Ordenanza N.º 581/2026, que contempla la ejecución de obras de cordón cuneta y pavimentación en adoquines en distintos sectores de la localidad.

Las intervenciones previstas en esta etapa incluyen:

Calle Teniente Castillo, desde Av. Héroes de Malvinas hasta Cabo Carrizo: Obra de Cordón Cuneta.

Calle Los Nogales, desde Av. Cura Brochero hasta Las Acacias: Obra de Pavimentación de Adoquines.

Calle Río Cosquín, entre Teniente Bolzán y Capitán Bustos: Obra de cordón cuneta y pavimentación de adoquines.

El Libro de Oposición permanecerá abierto desde el martes 31 de marzo hasta el 20 de abril, de lunes a viernes de 7:00 a 17:30 hs, en Mesa de Entrada de la Municipalidad (Av. Cura Brochero 2305).

Para más información o consultas, comunicarse al 3541 23 7116.