San Antonio de Arredondo lanzó la Escuela Municipal de Arte “Ramón Columba”

La nueva propuesta impulsada por el municipio apunta a ampliar la formación artística en la localidad, con talleres, proyectos interdisciplinarios y actividades en el CIC y otros espacios públicos.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo anunció la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Arte “Ramón Columba”, un nuevo espacio orientado a fortalecer la educación integral de la comunidad a través de distintas disciplinas artísticas.

Según se informó, la iniciativa busca promover el arte como herramienta de inclusión, desarrollo creativo e identidad cultural, con propuestas de formación destinadas a vecinos y vecinas de diferentes edades. En ese marco, la Escuela fue presentada como un ámbito abierto para el aprendizaje, la producción artística y el encuentro comunitario.

El nombre elegido para la institución homenajea a Ramón Columba, fundador de la Editorial Columba y nacido en San Antonio de Arredondo, a quien el municipio destacó como una figura vinculada al patrimonio cultural e identitario de la localidad.

Desde el gobierno local indicaron que las inscripciones para los talleres se realizan a través de un formulario disponible en las historias de las redes sociales oficiales del municipio.

Las actividades se desarrollarán principalmente en el Centro Integrador Comunitario (CIC), aunque también se prevé el uso de otros espacios públicos de la localidad, con la intención de que las producciones artísticas puedan extenderse a parques y ámbitos abiertos.

La modalidad de trabajo incluirá talleres regulares, proyectos interdisciplinarios y producciones colectivas, con eje en el trabajo colaborativo y el vínculo con el territorio.

En esta primera etapa, la Escuela Municipal de Arte estará a cargo de una Comisión de Artistas integrada por referentes culturales del territorio y la región, que tendrá a su cargo el diseño y la coordinación de las propuestas formativas.