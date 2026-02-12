San Antonio de Arredondo incorpora nuevas tecnologías para reforzar el sistema de seguridad local

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó la incorporación de cámaras con inteligencia artificial, tótems con botón de seguridad, lectores de patentes y equipos para la Guardia Local, que integrarán un sistema de monitoreo permanente en los ingresos y distintos puntos de la localidad.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo comunicó que continúa avanzando en un plan de inversiones en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de los vecinos y vecinas de la localidad.

En esta etapa, el Municipio adquirió cámaras con inteligencia artificial, tótems con botón de seguridad, cámaras para los móviles de la Guardia Local y lectores de patentes que serán instalados en los accesos a San Antonio de Arredondo. Todo este equipamiento formará parte de un sistema integrado de vigilancia y respuesta temprana.

Según se informó, el nuevo esquema será monitoreado de manera permanente por personal de la Guardia Local, en coordinación con la comisaría y sus agentes, con el propósito de fortalecer la prevención y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier situación que requiera intervención.

Desde el Ejecutivo local señalaron que estas acciones son posibles gracias a las vinculaciones estratégicas con el Gobierno Provincial, empresas y centros vecinales, con quienes se trabaja en “planes que mejoren y protejan la calidad de vida de nuestra comunidad”.

En el comunicado oficial también se pone de relieve el rol del aporte ciudadano, al remarcar que la inversión se realiza con recursos provenientes de las tasas municipales. En ese sentido, se destacó que “sin ese compromiso, nada de esto sería posible” y se agradeció a los contribuyentes “por hacerlo realidad”, en el marco de una gestión que plantea como objetivo seguir avanzando hacia “un San Antonio de Arredondo más seguro y más unido en el cuidado de la comunidad”.