San Antonio de Arredondo inaugura el período legislativo 2026 y presenta su Centro de Innovación y Desarrollo Económico

El próximo 1° de marzo, a las 10:00, San Antonio de Arredondo realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante y dejará habilitado el nuevo Centro de Innovación y Desarrollo Económico, en un acto abierto a la comunidad.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que el próximo 1° de marzo, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, instancia que marcará el inicio formal del período legislativo 2026.

La ceremonia será encabezada por el intendente Ariel Moyano, quien brindará su mensaje anual a la comunidad, presentando los principales lineamientos de gestión, los objetivos para el año en curso y un balance de las acciones desarrolladas en las distintas áreas municipales.

Presentación del Centro de Innovación y Desarrollo Económico

En el marco del mismo acto, quedarán inauguradas las nuevas instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Económico, un espacio pensado para promover el crecimiento local, fortalecer el entramado productivo y generar nuevas oportunidades para emprendedores y vecinos de la localidad.

Desde el Municipio destacan que este centro buscará articular herramientas de capacitación, acompañamiento técnico y vinculación institucional, con el objetivo de impulsar proyectos productivos, comerciales y de servicios que aporten al desarrollo económico de San Antonio de Arredondo.

Invitación a la comunidad

El evento se realizará en Avenida Cura Brochero 2305 y contará con la participación de autoridades, instituciones intermedias y vecinos y vecinas de la localidad.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a acompañar esta jornada institucional, que representa un momento clave para la vida democrática y una oportunidad para conocer de primera mano las prioridades de la gestión y las nuevas herramientas orientadas al desarrollo de San Antonio de Arredondo.